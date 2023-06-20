With the most recent entry of former Vice President Mike Pence and former New Jersey Gov. Chris Christie into the presidential race, I count now 12 Republican candidates in the field.
Former President Donald Trump retains a strong lead in the polls, with Florida Gov. Ron DeSantis a strong second.
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