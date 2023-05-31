2023.05.31 p front row the lost weekendschool of rock

The Key West High School Band is holding fundraisers to allow it to go to England. One such event is the screening of the popular movie “School of Rock.”

I have to admit I’m surprised that the marching band choose this paean to rock ‘n’ roll rather than, say, “The Music Man” — 76 trombones and all that.

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