The Key West High School Band is holding fundraisers to allow it to go to England. One such event is the screening of the popular movie “School of Rock.”
I have to admit I’m surprised that the marching band choose this paean to rock ‘n’ roll rather than, say, “The Music Man” — 76 trombones and all that.
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